Более 20 передвижных постов контроля закупят для казахстанских дорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство индустрии и инфраструктурного развития проводит работу по приобретению 21 передвижного поста транспортного контроля. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на балансе территориальных органов Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития имеется 48 передвижных постов транспортного контроля, из них 20 единиц имеют 100 % износ, в том числе не эксплуатируются в связи с техническими неисправностями 20 единиц», — говорится в ответе.

По словам заместителя Премьер-Министра, в этой связи проводится работа по приобретению 21 передвижного поста.

«Так, по итогам объявленных конкурсов 16 июня 2023 года комитетом определен поставщик и заключен договор, согласно которому в течение 45 календарных дней будут предоставлены 18 единиц спецавтотранспорта. Также планируется осуществить закуп дополнительно 3 единиц спецавтотранспорта.

Кроме того, акиматом Мангистауской области приобретены 2 единицы передвижных постов транспортного контроля, а также планируется осуществить закуп еще 2 единиц для передачи на баланс Инспекции транспортного контроля Мангистауской области», — добавил Роман Скляр.