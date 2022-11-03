Более 20 операторов незаконно занимались техосмотром автомобилей в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года департамент Агентства по противодействию коррупции РК по Мангистауской области провел три внешних анализа коррупционных рисков и внес 98 рекомендаций. Об этом сообщил руководитель управления департамента Антикоррупционной службы Кайрат Байгебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала года департаментом Антикоррупционной службы по Мангистауской области проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Инспекции транспортного контроля, АО «СПК» Каспий» и Управления миграционной службы.

Кроме того, в отношении сотрудника Инспекции транспортного контроля за ежемесячное получение взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственный проезд грузовым транспортом внутри области возбуждено уголовное дело по п. 4 ч. 3 ст. 366 УК РК. Дело направлено в суд.

Также приостановлена работа 21 оператора, незаконно занимавшихся техническим осмотром автомобилей (техосмотр)», - сказал Кайрат Байгебаев.

По итогам внешнего анализа в деятельности АО «СПК «Каспий» установлено, что СПК в целях осуществления частного предпринимательства необоснованно предоставляло земельные участки для инвестиционных проектов. В настоящее время вопрос о возврате государству 7 земельных участков рассматривается в суде.

По результатам анализа в управлении миграционной службы в отношении должностных лиц зарегистрированы досудебные расследования.

В ходе брифинга Кайрат Байгебаев отметил, что в настоящее время проводится внешний анализ коррупционных рисков в деятельности дочерних компании АО «КТЖ», АО «НК» Актауский морской торговый порт» и ТОО «Порт Курык».

Кроме того, Департаментом усилена работа по административным правонарушениям.

«За нарушение статьи 154 кодекса об административных правонарушениях к ответственности привлечено 17 лиц. В отношении одного лица принято решение о конфискации доходов, полученных в результате незаконного предпринимательства, в размере 17 825 993 тенге в пользу государства», - отметил спикер.



