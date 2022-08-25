Более 20 объектов образования Караганды еще не готовы к учебному году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде более 20 объектов образования не готовы к новому учебному году. В некоторых из них до сих пор продолжаются ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, 23 учебных заведения Караганды не получили акты о 100 %-ной готовности к началу учебного года. До сих пор в девяти школах продолжаются ремонты. Руководитель отдела образования города отметил, что за невыполненные работы подрядная организация не получила из бюджета ни одного тенге.

«У нас есть один подрядчик из Алматы, который выполняет ремонт в девяти школах. У него большая проблема с набором рабочих. Этот вопрос мы держим на контроле», - заверил руководитель отдела образования города Караганды Есентай Ашимов.

Ход подготовки школ к новому учебному году проверили депутаты областного маслихата. Во время объездов они посетили 12 учебных заведений, где проводился капитальный и текущий ремонты. В ходе проведения мониторинга народные избранники дали рекомендации отделу образования, директорам школ и подрядчикам, которые должны качественно и в срок завершить работы.

«В частности, депутаты посетили школы №30, 50, 65, 85, 74, 35, 82, 21, 23, 59, гимназии №97, 38. Депутаты городского маслихата и далее осуществили контроль исполнения данных рекомендаций для завершения ремонтных работ. Ежегодно финансирование сферы образования из бюджета города составляет значительные суммы, почти 40 %», - сообщил депутат Карагандинского городского маслихата Алтынторе Букенов.

Также народных избранников беспокоят недобросовестные подрядчики, которые выполняют ремонт объектов образования Караганды. У некоторых строительных организаций не хватает спецтехники и рабочих, что в свою очередь влияет на качество и сроки выполняемых работ.

Поэтому власти города намерены все озвученные проблемные вопросы, связанные с поставщиками услуг по ремонту объектов образования Караганды, направить в Правительство для принятия мер по усовершенствованию системы государственных закупок.