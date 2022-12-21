Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Более 20 млрд тенге выделили на питание младшеклассников в Алматы

    21 Декабря 2022, 13:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что в этом году все учащиеся начальных классов государственных школ были обеспечены бесплатным питанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одно новшество, которое было введено в 2022 году - это проект по обеспечению бесплатным питанием. Мы охватили 133 тысячи ребенка - это почти 45% от общего количества учащихся. С 1 по 4 классы все дети были обеспечены горячим питанием. На эти цели из местного бюджета до конца года было выделено 5,3 млрд тенге», - сказала замакима.

    Она добавила, что на следующий год была повышена стоимость питания с 560 тенге до 800 тенге, на это из бюджета выделено 20,4 млрд тенге.

    «Для обеспечения учащихся рационально сбалансированным бесплатным питанием централизовано для всех школ города утверждено четырехнедельное меню с учетом сезонности и возрастных особенностей», - сообщила Асем Нусупова.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 60 тысяч детей посещают детсады в Астане
    Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием
    Свыше 57 тысяч рабочих мест создали в Алматы с начала года
    Школьными автобусами обеспечат 7,7 тысячи детей в Алматы с нового года
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров