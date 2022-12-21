Более 20 млрд тенге выделили на питание младшеклассников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что в этом году все учащиеся начальных классов государственных школ были обеспечены бесплатным питанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одно новшество, которое было введено в 2022 году - это проект по обеспечению бесплатным питанием. Мы охватили 133 тысячи ребенка - это почти 45% от общего количества учащихся. С 1 по 4 классы все дети были обеспечены горячим питанием. На эти цели из местного бюджета до конца года было выделено 5,3 млрд тенге», - сказала замакима.

Она добавила, что на следующий год была повышена стоимость питания с 560 тенге до 800 тенге, на это из бюджета выделено 20,4 млрд тенге.

«Для обеспечения учащихся рационально сбалансированным бесплатным питанием централизовано для всех школ города утверждено четырехнедельное меню с учетом сезонности и возрастных особенностей», - сообщила Асем Нусупова.



