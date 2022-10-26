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    Более 20 млн просмотров в TikTok набрал проект о путешествиях по Казахстану

    26 Октября 2022, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan Анастасия Панина рассказала о совместных проектах с организациями страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы искренне надеемся, что в Казахстане все больше организаций в сфере культуры и образования будут становиться членами нашего сообщества. И мы будем активно помогать, обучать, развивать этих участников», - сказала Анастасия Панина на площадке Astana Media Week.

    По ее словам, некоторые совместные проекты набрали миллионы просмотров.

    «Несколько слов про Казахстан. Мы прилагаем много усилий, чтобы сделать контент на платформе по настоящему разнообразным. И мы очень благодарны представителям государства за кооперацию и партнерство в этих отношениях. Недавно мы запустили проект при поддержке Министерства образования. Эта кампания стимулировала создание познавательного контента и стала очень популярной, набрав более 90 млн просмотров», - отметила спикер.

    «Другой пример – вместе с Kazakh Tourism летом мы запустили Travel Kazakhstan, в рамках которой пользователи могли делиться своими любимыми местами, куда можно отправиться в путешествие по Казахстану. Этот проект стал невероятно популярным и набрал более 20 млн просмотров. При этом, интерес к проекту был не только внутри Казахстана, но также за пределами страны, делая туризм в Казахстане привлекательным для людей, которые следят за страной из других уголков мира», - добавила Анастасия Панина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туризм
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