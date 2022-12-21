Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Одиннадцать фельдшерско-акушерских и десять медицинских пунктов построят в Шетском районе Карагандинской области в течение двух лет по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме этого, в Агадыре приводят в порядок местную больницу. Она обслуживает более 15 тысяч жителей самого поселка и близлежащих сел.

Идет капитальный ремонт медучреждения. Работы начаты со стационарного блока, полностью заменены теплотрасса и кровля, завершены все наружные отделочные работы.

На объекте побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

«Сейчас идут внутренние отделочные работы. До нового года мы сдадим в эксплуатацию стационарный блок. Останутся два поликлинических блока. На сегодня работа завершена на 95 %. Всего в медучреждении работают 18 врачей, из них 5 ВОПов, 13 узких специалистов, и 83 сотрудника среднего медперсонала. Есть потребность в кадрах. Нужны врачи общей практики, анестезиолог, хирург», – проинформировал директор Центральной районной больницы Алпыс Аманжолов.

Также глава региона ознакомился с развитием жилищно-коммунального хозяйства Шетского района

Ермаганбет Булекпаев заслушал отчет акима района Мухита Мухтарова и провел встречу с населением.

«В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» сделали ремонт 15 улиц поселка Акжал. Они полностью заасфальтированы. В Бурме построен водопровод. Трубы проведены до 274 жилых домов. Подключение запланировано на весну. Также за счет районного бюджета были выделены средства на бурение скважин в селах Нураталды, Унирек и Акшатау и ремонт водопроводных труб в сельских округах Кеншокы, Тагылы, Дария, Красная Поляна и Батык. Освещение проведено в восьми населенных пунктах, установлены 263 опоры освещения», – доложил Мухит Мухтаров.

Кроме того, отремонтированы дороги районного значения и внутриквартальные пути восьми населенных пунктов общей протяженностью 47 километров.

Немалое внимание в Шетском районе уделяется и вовлечению жителей в массовый спорт. В этом году определены подрядчики на разработку проектно-сметной документации будущих зданий физкультурно-оздоровительных комплексов, которые появятся в Аксу-Аюлы, Агадыре и Мойынты.

Отремонтированы три объекта образования. В ближайшие два года по республиканскому проекту «Жайлы мектеп» построят две школы на 200 и 300 мест в селе имени С. Сейфуллина и райцентре.

Встреча с населением Шетского района прошла в формате «открытого микрофона». Жители смогли задать наболевшие вопросы.

Сельчане жаловались на несвоевременную уборку снега, перебои в электроснабжении, отсутствие централизованного водоснабжения, завышенную стоимость бытового газа и нехватку участковых инспекторов полиции.



