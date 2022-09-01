Более 20 медобъектов строится в сельской местности Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Национальные проекты в сфере здравоохранения призваны решать задачи по обеспечению качественной медицинской помощью жителей республики. Здравоохранение Жамбылской области в последние годы претерпело значительные изменения. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.

- Асет Аскерович, как в нашем регионе решается поставленная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым задача по созданию условий для получения казахстанцами качественной, высокопрофессиональной медицинской помощи.

- В этом году перед здравоохранением области стоят важнейшие задачи по выполнению различных госпрограмм, необходимых для повышения здоровья казахстанцев. Так, мы реализуем национальные проекты «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» и «Модернизация сельского здравоохранения». В этом году провели множество общественных мероприятий в честь объявленного в Казахстане Года ребенка.

Реализация этих программ уже дала свой положительный эффект - за полгода в Жамбылской области не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности, тогда как в прошлом году произошло три. Младенческая смертность снизилась на 12,3%, а общая смертность снизилась на 15,3%.

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 5,4%, злокачественными опухолями на 13,6%, болезнями системы кровообращения на 7,9%. Этому поспособствовало постоянно обновляющееся оборудование, которое в этом значительно помогает.

- Туберкулез в нашем регионе всегда был большой проблемой, цифры были высокими. Расскажите, пожалуйста, подробнее о профилактике туберкулеза в нашем регионе.

- Хочу отметить, что в жамбылском регионе профилактика, диагностика и лечение туберкулеза проводятся бесплатно. За счет бюджетных средств в нашей области имеются самые современные методы ранней диагностики, лечения и профилактики туберкулеза в соответствии с международными стандартами. Благодаря раннему выявлению заболевания, смертность по причине туберкулеза снизилась на 12,5%. Смертность по причине болезней системы кровообращения снизилась на 26%.

- Какие новые объекты здравоохранения появились в нашей области?

- В этом году в области открылось немало медицинских центров. Введен в эксплуатацию детский реабилитационный центр «Аяла». На базе городской поликлиники №2 открылся областной молодежный центр «Жан-Нур». Заработала врачебная амбулатория в селе Ушарал Таласского района.

На базе областной многопрофильной детской больницы открылось отделение кардиохирургии с послеоперационным уходом за маловесными детьми. Для спасения недоношенных новорожденных впервые практикуется лазерная коагуляция сетчатки глаз. Приобретен комплекс автоматической гипотермии для спасения новорожденных в средней и тяжелой степени асфиксии.

- Сколько объектов здравоохранения строится в этом году в Жамбылской области?

- В этом году строится более 20 медицинских объектов в сельской местности, начато строительство Байзакской центральной районной больницы. Ожидается капитальный ремонт девяти учреждений и реконструкция двух медобъектов. Также разрабатывается 37 ПСД для строительства и реконструкции ряда объектов, а на стадии госэкспертизы находится строительство девяти объектов.

Особое внимание мы уделяем районным больницам, держим на контроле вопрос оказания качественного медицинского обслуживания в отдаленных населенных пунктах. Жители сельских населенных пунктов должны быть обеспечены современной экстренной помощью. Для выполнения этой задачи идут подготовительные работы для создания межрайонных больниц в Меркенском районе и в городе Шу.

В Таразе завершается строительство радиологического отделения с установкой линейного ускорителя и ввод в эксплуатацию областного многопрофильного центра онкологии и хирургии.

- Центры лучших практик появились в нашей области. Уже можно говорить о получаемом эффекте?

- Сегодня одним из ключевых направлений здравоохранения является развитие при поддержке Национальной ассоциации Primary Health Care центров лучших практик, основанных на мировом опыте. При эффективном оказании первичной медпомощи улучшаются результаты лечения пациентов, повышается качество жизни, снижается стоимость услуг.

На круглом столе в Алматы я поделился с представителями Европейского бюро ВОЗ результатами работы первого Центра лучших практик в Меркенском районе. За относительно небольшой срок произошло снижение экстренной госпитализации и числа вызовов скорой медицинской помощи среди пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Нашли решение 50% озвученных пациентами проблем, на 30% снизились жалобы.

Дальнейшее деловое сотрудничество с Национальной ассоциацией Primary Health Care продолжается в Таласском, Кордайском, Рыскуловском районах, поликлинике города Шу.

На открытии Центра лучших практик в Таласском районе присутствовала министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Во время своей рабочей поездки по Жамбылской области министр посетила и другие ранее открытые Центры лучших практик и областной перинатальный центр. Ажар Гиният встретилась с жителями Таласского района, поинтересовалась их мнением о доступности и качестве оказываемых медицинских услуг.

- Какие новые виды операций проводятся в регионе, как повышают свое профессиональное мастерство врачи?

- В Жамбылской области впервые проведены сложнейшие операции по восстановлению от ожогов. Мастер-класс пациентам с сильнейшими ожогами провел хирург Дмитрий Ким из столицы. Врач с огромным опытом и багажом знаний продемонстрировал местным хирургам методы современной медицины.

Постепенно развивается такой метод лечения тяжелобольных, как трансплантология органов. Ведь в современном мире трансплантация органов довольно давно является общепринятым методом лечения терминальных стадий заболеваний органов. Зачастую это единственный шанс на выживание. И в то же время это одна из сложных медико-биологических, социальных, даже этических проблем. Много есть пациентов, которые ждут донора. Трансплантация – это настоящий дар жизни от одного человека другому.

В Жамбылской области впервые выполнена операция по пересадке почки от живого донора - мама отдала одну свою почку дочери. Операция прошла удачно. 22-летняя пациентка страдала тяжелой степенью почечной недостаточности, и поистине она получила второе рождение.

Современные методы хирургического лечения проведены в рамках Фонда обязательного медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Подобные мастер-классы будут продолжены, врачи региона будут использовать инновационные методы операции для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Специалисты областного центра за это полугодие посетили множество семинаров и мастер-классов, развивая свою профессиональную подготовку. Так, жамбылские врачи посетили семинар по вопросам донорства и трансплантации органов, врачей вооружали знаниями о трансплантологии, о нормативно-правовой базе. Мастер-классы по эндовидеохирургии, эндокринной хирургии и эффективному менеджменту проводили международные и республиканские специалисты.

На первом в Таразе международном конгрессе офтальмологов мы собрали около двухсот ведущих специалистов всех регионов Казахстана и нескольких зарубежных стран. Конгресс стал дискуссионной площадкой для обмена мнениями и опытом одних из лучших в этой сложной сфере медицины специалистов.

Доступность офтальмологической помощи необходима, прежде всего, для детей, глобальными проблемами сегодня являются ретинопатия новорожденных, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие и другие сложные заболевания. Именно в первые годы жизни ребенка можно добиться лучшего эффекта при коррекции различных офтальмологических патологий.

Замечу, что коллеги из других стран были приятно удивлены и очень высоко оценили то, как оснащены жамбылские медучреждения, каков профессиональный уровень наших медицинских кадров и, в целом, уровень развития офтальмологии в Жамбылской области.

Также в Таразе прошел XII научно-образовательный региональный форум, на котором ведущие отечественные врачи обсуждали инновационные разработки медицинской науки в области дерматовенерологии и дерматокосметологии. В форуме принимали участие более 120 медицинских сотрудников со всей страны и из Кыргызской Республики. В течение двух дней для участников были организованы лекции, презентации, мастер-классы, посвященные проблемам тактики и повышения качества лечения наиболее распространенных кожных заболеваний, предупреждения инвалидности.

В Жамбылской области побывал с рабочим визитом национальный консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по психическому здоровью в Казахстане и странах Центральной Азии Николай Негай. Представители зарубежных и отечественных структур поделились своим позитивным впечатлением о работе по продвижению социально ориентированной первичной медико-санитарной помощи и созданию центров лучших практик, которая проводится в Жамбылской области. Особо впечатлило гостей то обстоятельство, что у нас уже готова база для обучения врачей, медсестер, соцработников, психологов по расширению компетенций в области психического здоровья, новым подходам в работе с населением в области ментального здоровья.

- Кадры всегда были проблемой для нашего областного здравоохранения. Как сегодня решается дефицит врачей и медсестер?

- Конечно, решение проблемы дефицита медицинских кадров - неотложная задача. Благодаря системной работе в этом направлении дефицит врачей в регионе на начало этого года снизился в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом. Перспективным направлением восполнения кадрового дефицита у нас стало целевое обучение и подготовка молодых специалистов.

Значимым событием этого года для нас стало вручение ежегодной национальной медицинской премии ALTYN SHIPAGER в рамках Национального медицинского саммита «Здоровая нация». Премией были отмечены жамбылские медорганизации за вклад в развитие медицины РК. В номинации «Лучшая областная детская больница республики» победителем признана Жамбылская областная многопрофильная детская больница. В номинации «Лучшая районная больница страны» отличилась Меркенская ЦРБ. Из 176 районных больниц Казахстана наши меркенцы заняли второе место. В номинации «Лучшая скорая помощь страны» наша Жамбылская областная станция скорой помощи вошла в супертройку. В номинации «Лучшая родовспомогательная организация страны» областная многопрофильная больница заняла по службе родовспоможения второе место. Это наглядный показатель того, как развивается жамбылская медицина.

- Спасибо за беседу!

Автор: Галина Скрипник