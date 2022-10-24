Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Более 20 мастеров приехали на международный фестиваль ремесленников в СКО

    24 Октября 2022, 13:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходит международный фестиваль ремесленников «QYZYLJAR шеберлер мекені», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На фестиваль приехали 24 мастера из Алматы, Караганды, Кокшетау, из Кыргызстана, Таджикистана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской, Курганской, Челябинской и Омской областей России. Участвуют и местные ремесленники.

    Художественная обработка дерева, кости, кожи и металла, войлоковаляние, фьюзинг, лоскутное шитье, изготовление ювелирных украшений, текстильных кукол и игрушек, изделия из черной керамики, гипса, бересты – все это и многое другое можно увидеть на фестивале и приобрести.

    Как отметили организаторы – управление культуры и областное музейное объединение – основной целью мероприятия является сохранение традиционных ремесел, пропаганда и развитие народного декоративно-прикладного искусства.

    Фестиваль работает с 23-го по 25-е октября.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура Искусство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш горит на болотах в СКО
    Конкурс на строительство дома на 2,5 млрд тенге отменила прокуратура СКО
    Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
    Мурал с изображением Жамбыла Жабаева появится в Петропавловске
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    4 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    5 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области