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    Более 20 маршрутов автобусов и троллейбусов изменят движение в Алматы 13 ноября

    12 Ноября 2022, 18:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением городского забега City Run 2022 управление городской мобильности Алматы доводит до жителей и гостей города схему изменения 21 маршрута общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Забег начнется в воскресенье, 13 ноября, и продлится с 04:00 до 13:00.

    №12 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Конаева – ул. Курмангазы – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – далее по схеме;

    №16 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №32 – В западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Желтоксан – далее по схеме;

    №37 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №48 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Богенбай батыра – ул. Масанчи – ул. Толе би – далее по схеме;

    №59 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме;

    №92 – В восточном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая

    №224 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

    №210 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

    №209 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

    №206 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №205 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №201 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №126 – В западном направлении – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – далее по схеме;

    №119 – В западном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

    №112 – В западном направлении – ул. Кунаева – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;

    №99 – В западном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

    №98 – В южном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

    ТП №5 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауезова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауезова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

    ТП №6 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауезова – ул. Сатпаева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

    ТП №9 – В южном направлении – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме.

    Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в центре Алматы 13 ноября.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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