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вчера 22:40 384
Более 20 мам с особенными детьми за год реабилитировал центр в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Татьяна Желдак работает в Павлодарском центре реабилитации для детей с задержкой психического развития и опорно-двигательного аппарата «Самал». Она создала проект «Ее величество - Мама!», и помогает одиноким мамам, у которых рождаются дети с заболеваниями, пережить депрессию, передает МИА «Казинформ».
Об этом на своей странице в Instagram написал популярный блогер Оркен Кенжебек.
По словам Татьяны, в большинстве случаев в семьях, где рождаются дети с такими заболеваниями, отцы не выдерживают и начинают пить или разводятся. Зачастую с одинокими мамами никто не работает, и они начинают замыкаться в себе и перестают выходить в общество.
«К нам приходят родители с маленькими детьми на реабилитацию. Мы обращаем внимание на то, что родители, а именно - одинокие мамы, испытывают стресс после рождения особенного ребенка. Мы хотели им помочь. После того как объявили о старте проекта Zhas Project, к нам пришли молодые девушки с похожей идеей, и я решила стать участником проекта», - рассказывает Татьяна Желдак.
Проект развития молодежного корпуса Zhas Project стартовал в Казахстане в 2017 году. Это совместный проект Министерства образования и науки РК и Всемирного банка.
Павлодар стал одним из первых городов, где Zhas Project оказывал помощь молодым людям в рамках четырёх подкомпонентов (Zhas Project).
В рамках проекта в центре организовывались мастер-классы таких специалистов, как логопед, дефектолог, инструктор по трудотерапии, массажист, инструктор ЛФК, для того чтобы обучить мам элементарным навыкам взаимодействия с особенными детьми.
Особенно важной является работа психолога, который помогал мамам выйти из депрессии.
Одним из требований для участия в проекте был возраст ребенка, который не должен превышать 14 лет. Однако участники были и старше, для того чтобы более опытные мамы могли поделиться своим пройденным опытом и тем, как они справились с проблемами. Их назвали тьюторами.
Помимо мастер-классов, с мамами ходили в цирк, в театры, проводили вечера дискотек в стиле 90-х.
За год реализации проект «Её величество - Мама!» помог реабилитироваться более 20 мамам Павлодара. Некоторые из них начали посещать центр, другие начали работать в нём.
«То, что мы реализовались благодаря финансовой поддержке Zhas Project, дорогого стоит. Если бы не этот толчок, я не знаю, через какое время мы бы смогли реализовать нашу идею. Zhas Project - это хорошее подспорье для нашей молодежи и возможность попробовать свои силы в чум-то новом», - отметила Татьяна.
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