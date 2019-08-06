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    Более 20 казанов плова приготовят на Курбан-айт в Павлодаре

    6 Августа 2019, 11:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Большой праздник планируется провести в городском парке Ассамблеи народа Казахстана. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

    По информации наиб имамамечети имени Машхура Жусупа Каната Кабдыкаримулы, в программу включены конкурсыдля детей, соревнования по перетягиванию каната и борьбе.

    «Айт намаз во всех мечетяхобласти начнется в 7:00, - отметил Канат Кабдыкаримулы. - Программа праздника,который начнется в 14:00, будет интересной. Кроме того, каждая мечеть городаприготовит по три казана плова».

    Между тем, в акимате Павлодара сообщили, что вдни празднования Курбан айта - 11, 12, 13 августа - для организованногопроведения ритуального обряда жертвоприношения определена специальная площадкана ипподроме «Құлагер» (Северная промзона), где будут предоставляться услуги позабою и продаже скота. Свою работу площадканачнет в 8:00.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Религия Общество
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