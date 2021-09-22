Более 20 инструментов поддержки экспортоориентированных предприятий действует в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане действует более 20 инструментов поддержки экспортоориентированных предприятий. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова на IХ Форуме машиностроителей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для углубления торгово-экономического сотрудничества Казахстана с ключевыми зарубежными государствами в компетенции нашего ведомства сконцентрированы необходимые инструменты. Министерство на системной основе оказывает поддержку экспортоориентированным предприятиям. Это более 20 инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, которые сконцентрированы на базе двух институтов развития «QazTrade» и «KazakhExport». Единым окном по предоставлению нефинансовой поддержки выступает АО «QazTrade», обратившись в который, вы получите всю необходимую информацию по вопросам финансового и нефинансового стимулирования несырьевого экспорта. Среди основных мер необходимо отметить возмещение части затрат экспортеров, акселерационную программу, сервисные меры поддержки, которые включают в себя и организацию торгово-экономических миссии и вывод на международные электронные платформы», – сказала Ж. Кушукова.

По ее словам, оказываются также и финансовые меры прямого воздействия, посредством «KazakhExport». Организация оказывает такие меры поддержки, как торговое финансирование, страхование сделок, гарантирование, а также кредитование.

Вице-министр также отметила, что за 7 месяцев текущего года Казахстан экспортировал машиностроительную продукцию на сумму 741,8 млн долларов США, что на 33,6% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Основными рынками сбыта машиностроительной продукции казахстанского производства являются страны СНГ, а также ряд стран Евросоюза, США и Великобритания.

В первую пятерку импортеров в 2021 году вошли Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Бельгия и Туркменистан. Ожидается, что в 2025 году будет достигнут объем экспорта продукции машиностроения до 2,9 млрд долларов США.