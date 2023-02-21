Более 20 инспекторов технадзора в Таразе наказали за халатность

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Контроль за качеством строительства объектов в областном центре осуществляется не на должном уровне. Итоги работы в сфере строительства города Тараза за 2022 год обсудили в городском акимате на заседании с участием акима города Бахытжана Орынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в областном центре на бюджетные средства осуществлены строительно-монтажные работы на 137 объектах города Тараза, - проинформировал руководитель областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Кайрат Бисембаев. - Это строительство 134-х объектов и капитальный ремонт трех объектов. Наряду с этим проведен контроль за ходом строительства 180 коммерческих объектов, возводимых на частные инвестиции. В прошлом году сдали 28 из 137 таких объектов, 109 - переходные на этот год. В ходе их возведения допущены существенные недостатки, поэтому серьезные претензии имеются к службе технического надзора».

Руководитель ГАСКа напомнил, что в Законе РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 34-1) сказано, что служба технадзора обязана ежемесячно информировать о ходе строительства орган государственного архитектурно-строительного контроля. Однако данное требование со стороны технадзора игнорировалось, или же выполнялось не в полной мере.

«К примеру, по 51 строящемуся объекту ежемесячные отчеты не предоставлялись, а по другим 40 объектам они неполные. На трех из строящихся сегодня 104-х бюджетных объектах строительство затормозилось на начальной стадии по причине не завершения конкурсов службы технадзора. И только по 19 объектам получен полный отчет. Отсюда вывод - качество строительства не отвечает предъявляемым требованиям», - рассказал Кайрат Бисембаев.

По его словам, в минувшем году 21 инспектор технадзора был привлечен к административной ответственности за нарушения закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в части объективного контроля за ходом строительно-монтажных работ.

«В результате подрядчики проявляют преступную халатность и безответственность при проведении строительно-монтажных работ, - подчеркнул руководитель ГАСКа. - Так, при строительстве 80-квартирного дома в конце улицы Сулейменова подрядчик в лице ТОО «BARAT & CO» допустил отклонение от первоначально утвержденного проекта, самовольно и безосновательно внес изменения в процесс строительства. Другой подрядчик – ТОО «БазисДорСтрой», задействованный на возведении школы на 600 мест в жилом массиве, допустил нарушения в использовании элементов строительных конструкций. Несмотря на это, ни со стороны службы авторского надзора, ни со стороны заказчика строительства не поступило ни одного сигнала об имеющихся серьезных нарушениях. Это также говорит о безответственном отношении участников строительного процесса к своим непосредственным обязанностям».

Аким города Бахытжан Орынбеков заметил, что его не устраивает качество строительства на некоторых объектах.

«Сообщение руководителя профильного управления свидетельствует о том, что строительная отрасль у нас хромает на обе ноги. Не выдерживает никакой критики деятельность службы технадзора. Служба эта стала как бы придатком подрядчика. Так не должно быть. Контролеры обязаны выявлять недостатки и доводить их до соответствующих органов. Это тем более важно, когда речь идет о строительстве объектов, на которые направлены миллионные бюджетные средства», - сказал Бакытжан Орынбеков и дал соответствующие поручения по исправлению существующих недостатков.

По данным пресс-службы акимата города Тараза, в областном центре планируется строительство двух общеобразовательных учреждений на 1 200 и 2 тысячи мест в 15-м микрорайоне, школы на 600 мест в жилом массиве «Чолдала» и школы на 1 200 мест в 13-м микрорайоне «Байтерек».

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