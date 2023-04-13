Более 20 иностранцев незаконно оказывали услуги такси в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Астане выявили более 20 иностранцев, незаконно оказывавших услуги такси на территории города. Об этом сообщил начальник отдела управления административной полиции департамента полиции Астаны Бауыржан Токжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, они решением суда привлечены к административной ответственности, им выписаны штрафы.

«С начала этого года выявлено более 20 водителей. Это граждане Узбекистана, Азербайджана и других зарубежных стран», - сказал Бауыржан Токжуманов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что большинство нарушений правил дорожного движения в Астане приходится на водителей в возрасте от 25 до 40 лет. Всего с начала в Астане зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 6 человек, травмированы – 123. Основная причина ДТП – это личная недисциплинированность водителей. Каждое пятое ДТП совершается по вине пешеходов.



