Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Более 20 футбольных болельщиков доставили в полицию Шымкента

    9 Апреля 2023, 16:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 Енбекшинского РУП поступило сообщение о том, что возле кафе «Прага» по улице Уалиханова дерутся мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что потасовка произошла между болельщиками футбольных команд «Ордабасы» и «Актобе».

    В данное время в управление полиции доставлены 20 человек. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шымкент Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца на вечере бокса в США
    Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Барселоне
    Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
    Мейирим Нурсултанов сообщил о новой цели после защиты титула WBO International
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров