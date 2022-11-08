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    Более 20 дворов затопило из-за дождя в Туркестанской области

    8 Ноября 2022, 01:34

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Частный детский сад и 25 дворов затопило в Толебийском районе Туркестанской области из-за сильного дождя, передает МИА «Казинформ».

    В настоящее время спасатели продолжают работу по ликвидации последствий подтопления.

    «Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят работы по откачке воды и укладке мешков с инертными материалами. Уложено более 200 мешков. В местах возможного скопления воды планируется уложить еще около 300 мешков», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Туркестанской области.

    По прогнозам синоптиков, в Туркестане ожидается дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 3-5 тепла. В горных и предгорных районах области ожидаются сильные осадки – дождь, снег. На севере, западе области – гололед.

    Фото: пресс-служба Туркестанской области

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Регионы Туркестан Наводнение
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