Более 20 дворов затопило из-за дождя в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Частный детский сад и 25 дворов затопило в Толебийском районе Туркестанской области из-за сильного дождя, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время спасатели продолжают работу по ликвидации последствий подтопления.

«Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят работы по откачке воды и укладке мешков с инертными материалами. Уложено более 200 мешков. В местах возможного скопления воды планируется уложить еще около 300 мешков», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Туркестанской области.

По прогнозам синоптиков, в Туркестане ожидается дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 3-5 тепла. В горных и предгорных районах области ожидаются сильные осадки – дождь, снег. На севере, западе области – гололед.

Фото: пресс-служба Туркестанской области