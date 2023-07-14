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    Более 20 дней находится в коме укушенный змеей ребенок из Балхаша

    14 Июля 2023, 20:42

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Ребенок, укушенный змеей, был доставлен в детскую клиническую больницу Караганды из Балхаша. Более трех недель он находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошел 22 июня. В 23:45 в Многопрофильную больницу города Балхаш поступил ребенок со змеиным укусом левой кисти. В связи с ухудшением состояния по рекомендации областного консилиума и республиканской телемедицины ребенок переведен в Многопрофильную областную детскую клиническую больницу города Караганды.

    «На сегодня состояние ребенка расценено как очень тяжелое, ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Проводится все необходимое лечение», - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Здравоохранение
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