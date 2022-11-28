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    Более 20 человек спасли сотрудники ДЧС на дорогах Карагандинской области

    28 Ноября 2022, 11:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ночь на 28 ноября в Карагандинской области сотрудники ДЧС провели три спасательные операции, в которых помогли укрыться от мороза 22 жителям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О предстоящих морозах в области предупреждали не только синоптики, но и спасательные службы. Однако, несмотря на это только за прошедшую ночь было несколько вызовов в службу спасения с просьбой о помощи. Подобное сообщение поступило в 02:05 от водителя легкового автомобиля. Как выяснилось, в 3 км от поселка Молодежный Осакаровского района на автодороге «Кызылорда-Павлодар» из-за технической неисправности остановился легковой автомобиль. Спасатели эвакуировали из автомобиля двух человек и доставили их в поселок Молодежный.

    Вторую спасательную операцию сотрудники ДЧС провели в Шетском районе в 04:35. На 901 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» в 18 км от села Аксу-Аюлы. Из технически неисправного автобуса силами ДЧС были доставлены в село Аксу-Аюлы 19 человек. Автобус следовал по маршруту «Астана-Шымкент».

    Кроме того, в Шетском районе проводились поиски мужчины 1984 г.р. Житель села Актобе вышел утром пешком в сторону зимовки Белкойтас и не вернулся. Ближе к ночи обеспокоенные родные обратились к спасателям. Поисковая группа из числа сотрудников ДЧС и полиции выехала на поиски. Пропавший был найден поисковой группой на другой зимовке и доставлен в село.

    Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

    В ряде автодорог в Карагандинской области в связи с сильным морозом вводились ограничения движения для общественного и дизельного автотранспорта.

    «На территории области действует штормовое предупреждение. Предупреждаем о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях», - убедительно просят в департаменте по ЧС Карагандинской области.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях закрыты республиканские трассы по всем направлениям для общественного и грузового транспорта.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт Дороги Погода ДЧС Спасение
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