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    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США

    20 Июня 2023, 15:00

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и более 20 пострадали в результате нескольких торнадо, пронесшихся минувшей ночью по штату Миссисипи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Самый серьезный ущерб был нанесен небольшому сельскому городку Луин. На кадрах и фотографиях, сделанных с воздуха, видны усыпанные обломками местности, разрушенные дома и искореженные деревья. В городе Мосс-Пойнт, также сильно пострадавшем от смерча, семь человек оказались заблокированными в здании банка. Им на помощь прибыли спасатели.

    Аварийные бригады проводят оценку ущерба, в некоторых районах из-за упавших линий электропередачи задействованы беспилотники. Местные власти сообщают о поврежденных дорогах и других объектах инфраструктуры.

    Более 49 000 домов в центральной части Миссисипи остались без электричества после сильных порывов ветра, обрушившихся на штат.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Мировые новости
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