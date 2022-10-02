Более 20 человек погибли в Индии при падении в пруд перевозившего их трактора

НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 26 человек погибли и еще более 20 получили ранения и травмы, когда трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, перевернулся и упал в пруд. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, большинство погибших и пострадавших - женщины и дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в субботу вечером в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, в прицепе которого находилось около 50 человек, не справился с управлением, и машина скатилась в воду. Все жертвы – паломники, которые возвращались домой после религиозной церемонии в одном из местных храмов.

Пострадавших доставили в больницу, к спасательным работам привлекли полицию и местных жителей.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и призвал не использовать тракторные прицепы для перевозки людей. Он подчеркнул, что они должны использоваться только для транспортировки грузов.

Фото: india.com