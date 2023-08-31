Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более 20 человек отравились в области Жетысу

    31 Августа 2023, 11:57

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу сообщили о 21 пострадавшем с предварительным диагнозом «Иной и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 августа в Алакольское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля поступили экстренные извещения с Алакольской центральной районной больницы на 20 пострадавших лиц с предварительным диагнозом «Иной и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения», - отметили в пресс-службе ДСЭК региона.

    Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. 11 пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение, 10 отказались от госпитализации. Состояние больных удовлетворительное. В соответствии с предпринимательским Кодексом организовано и начато эпидемиологическое расследование.

    «В ходе расследования согласно эпидемиологического анамнеза выяснено, что все случаи связаны с употреблением готовых блюд на свадьбе, проводимой 27 августа в ресторане «Шагала» села Кабанбай. Направлены письма в областные и районные заинтересованные органы. Расследование ведется, о результатах будет информировано на сайте Департамента. Новых случаев обращений в больницу не было», - добавили в ДСЭК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Происшествия Здравоохранение Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Массовое отравление в ресторане в области Жетысу: озвучены итоги расследования
    Двое детей скончались от отравления газом в Кызылординской области
    Работника дорожной службы насмерть сбили на трассе Алматы - Усть-Каменогорск
    Почти 30 млрд тенге выделили в области Жетысу на поддержку АПК
    Популярное
    1 Бесконечные пробки в Астане: как акимат намерен разгрузить движение на дорогах
    2 Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя
    3 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    4 Автомобили тонут в Семее
    5 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА