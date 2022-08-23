Более 20 афганцев задержали за нарушение границы Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 24 гражданина Афганистана, занимавшиеся незаконным сбором корня солодки, задержаны за нарушение узбекистанской границы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Telegram-канал Пограничных войск СГБ Узбекистана, 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар на реке Амударья в Сурхандарьинской области Узбекистана была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к острову на своих лодках. Они оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана.

«Благодаря проведенной операции, все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24) были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий», - сообщила погранслужба.

По итогам опроса установлено, что причиной прибытия граждан Афганистана на остров является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.

«В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений пограничных войск Узбекистана», - добавили в ведомстве.



