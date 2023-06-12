Более 2 тысяч тонн воды сбросили с вертолетов при тушении пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Последнюю информацию по тушению пожара в области Абай сообщили в ДЧС. Работы по прокладке минерализованной полосы приостановлены в связи с труднодоступностью местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на канал МЧС.

С начала пожара всего осуществлено 777 сбросов воды объемом более 2 000 тонн.

Пожар, распространившийся в сторону села Талица, вышел на степную территорию и был потушен. Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара.