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    Более 2 тысяч тонн воды сбросили с вертолетов при тушении пожара в области Абай

    12 Июня 2023, 11:06

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Последнюю информацию по тушению пожара в области Абай сообщили в ДЧС. Работы по прокладке минерализованной полосы приостановлены в связи с труднодоступностью местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на канал МЧС.

    С начала пожара всего осуществлено 777 сбросов воды объемом более 2 000 тонн.

    Пожар, распространившийся в сторону села Талица, вышел на степную территорию и был потушен. Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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