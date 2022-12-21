Более 2 тысяч тонн сахара поставит в Костанай Коксуский завод

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Коксуский завод получит займ от СПК «Тобол» на сумму свыше 1 миллиарда тенге и поставит в Костанайскую область 2430 тонн сахара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 ноября Коксуским сахарным заводом подана заявка в нашу область на получение займа и на заседании комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Костанайской области принято решение о выдаче займа Коксускому сахарному заводу в сумме 1 118 млн тенге.

В соответствии с решением Совета Директоров 15 декабря 2022 года СПК «Тобол» заключен договор займа с ТОО «Коксуский сахарный завод» сроком на один год со ставкой вознаграждения 0,1% годовых, на условиях обеспечения объема поставки сахара с завода в размере 2 430 тонн сахара»,- сообщили в пресс-службе СПК.

В СПК напомнили, что 12 октября Министерство торговли и интеграции, Министерство сельского хозяйства, социально-предпринимательские корпорации и сахарные заводы «Аксу Кант», «Меркенский сахар», «Коксуский сахарный завод» подписали меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар на территории Республики Казахстан.

Согласно соглашению, государство выделяет заводам около 25 миллиардов заемных тенге под 0,1% годовых, что позволит обеспечить продовольственную безопасность и развить сахарную отрасль в стране.

В Костанайской области решением Министерства торговли и интеграции РК определен Коксуский сахарный завод для заключения договора займа с СПК «Тобол».



