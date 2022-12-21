Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 2 тысяч тонн сахара поставит в Костанай Коксуский завод

    21 Декабря 2022, 18:00

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Коксуский завод получит займ от СПК «Тобол» на сумму свыше 1 миллиарда тенге и поставит в Костанайскую область 2430 тонн сахара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 ноября Коксуским сахарным заводом подана заявка в нашу область на получение займа и на заседании комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Костанайской области принято решение о выдаче займа Коксускому сахарному заводу в сумме 1 118 млн тенге.

    В соответствии с решением Совета Директоров 15 декабря 2022 года СПК «Тобол» заключен договор займа с ТОО «Коксуский сахарный завод» сроком на один год со ставкой вознаграждения 0,1% годовых, на условиях обеспечения объема поставки сахара с завода в размере 2 430 тонн сахара»,- сообщили в пресс-службе СПК.

    В СПК напомнили, что 12 октября Министерство торговли и интеграции, Министерство сельского хозяйства, социально-предпринимательские корпорации и сахарные заводы «Аксу Кант», «Меркенский сахар», «Коксуский сахарный завод» подписали меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар на территории Республики Казахстан.

    Согласно соглашению, государство выделяет заводам около 25 миллиардов заемных тенге под 0,1% годовых, что позволит обеспечить продовольственную безопасность и развить сахарную отрасль в стране.

    В Костанайской области решением Министерства торговли и интеграции РК определен Коксуский сахарный завод для заключения договора займа с СПК «Тобол».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экономика Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 280 тысяч тонн сахарной свеклы сдали на переработку казахстанцы
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров