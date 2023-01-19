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    Более 2 тысяч субъектов МСБ обучили электронной коммерции

    19 Января 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев озвучил информацию касательно развития электронной торговли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам прошлого года, нами утвержден план мероприятий по развитию рынка электронной коммерции до 2025 года, на международной электронной торговой площадке Alibaba открыт национальный павильон Казахстана, на указанную платформу дополнительно выведено 70 компаний, совокупный объем продаж которых составил более 70 млн долларов США», - сказал Кайрат Балыкбаев на форуме Ecom Business MeetUp.

    По его словам, совместно с компанией BTS education и Mastercard реализован проект «Школа электронной коммерции».

    «В рамках проекта было обучено более 2 тысяч субъектов МСБ из всех регионов страны и из разных отраслей. Это предприниматели в сфере продажи игрушек, одежды, текстильных изделий, продуктов питания и другие», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Экономика
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