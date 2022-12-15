Более 2 тысяч студентов из социально уязвимых семей получили гранты фонда «Қазақстан халқына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 267 студентов из социально уязвимых слоев населения стали обладателями образовательных грантов общественного фонда «Қазақстан халқына». На оплату обучения и стипендий Фонд выделяет свыше 9 млрд тенге, благотворительная программа впервые реализуется в 2022-2023 учебном году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Грант покрывает стоимость обучения до 1 миллиона тенге на программы бакалавриата и присуждаются абитуриентам, набравшим необходимый проходной балл ЕНТ для поступления и не получившим государственный или иной грант, а также студентам платных отделений, согласно условиям конкурса.

Как сообщили в пресс-службе, выпускники сельских школ и студенты платных отделений с инвалидностью, сироты или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, из малообеспеченных семей сельской местности, из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, студенты, родители/родитель, которого являются лицами с инвалидностью, обучаются в 86 организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО) в рамках программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына». Одним из преимуществ гранта является отсутствие требований по его «отработке» и выплата стипендии независимо от успеваемости.

«Большое количество малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с инвалидностью не имеют финансовых возможностей для получения высшего образования. Реализуемые в нашей стране государственные программы не могут полностью закрыть потребности всех нуждающихся. Поэтому фонд «Қазақстан халқына» запустил благотворительную программу по образовательным грантам и дал молодежи путевку в жизнь», – отметил глава фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

Мейрам Иманов – один из обладателей гранта. Парень с инвалидностью по слуху получил грант и сейчас учится на первом курсе отделения физической культуры Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова.

«С детства я занимаюсь спортом и всегда мечтал поступить именно на данную специальность. К сожалению, у меня в этом году не получилось поступить на государственный грант. Однако фонд «Қазақстан халқына», созданный по инициативе нашего Президента, представил мне возможность получить бесплатное образование. В данный момент я являюсь мастером спорта по настольному теннису и кандидатом в мастера спорта по футболу. В будущем планирую стать преподавателем и учить детей с особенностями. Обучение нам очень нравится. Университет дает хорошие качественные знания, которые помогут нам стать настоящими специалистами. Хочу сказать большое спасибо нашему Президенту и фонду «Қазақстан халқына» за предоставленную возможность, а также выразить благодарность университету за качественные знания», – поделился Мейрам Иманов.

Фото: qazaqstanhalqyna.kz





Всего для получения образовательных грантов было подано 740 заявок от абитуриентов текущего года, из них 729 были присуждены гранты. При этом конкурс был проведен комиссиями, созданными при ОВПО.

Конкурс грантов среди студентов платных отделений проходил в три этапа через платформу партнеров Фонда - ОО «Taiburyl» и КФ «Эндаумент КАЗГЮУ».

«Было подано 6 418 заявок от действующих студентов. По итогам конкурсных комиссий среди действующих студентов обладателями гранта Фонда стали 1 538 студентов. Общее количество освоенных грантов составило – 2 267. Списки студентов, получивших гранты, опубликованы на сайте Фонда. В результате с 2 267 студентами и 86 ОВПО на ближайшие четыре года (с медицинскими вузами на шесть лет) заключены договора на сумму свыше 9 млрд тенге», - отмечают в Фонде.

Целью программы по образовательным грантам Фонда является поддержка выпускников сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения, повышение доступности высшего образования для данной категории граждан страны. Бюджет программы на 2022-2023 учебный год с учетом стипендий составляет до 2 455 600 тыс. тенге. Общий бюджет программы на 4 года (грант и стипендия) до 13 млрд тенге.



