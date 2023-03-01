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      Западно-Казахстанская область

    Более 2 тысяч рогов сайги изъяли полицейские ЗКО

    1 Марта 2023, 19:27

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пять человек задержаны по подозрению в незаконном обороте дериватов в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом дериватов, ликвидировали сотрудники УБОП ДП ЗКО и ДКНБ РК по ЗКО в ходе совместного проведения ОПМ «Браконьер».

    «По подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 339-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» доставлены пять человек. По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Браконьерство
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