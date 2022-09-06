Более 2 тысяч кустов конопли уничтожили полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Карагандинской области проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора – 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ее задача – уничтожение растительно-сырьевой базы наркотиков на территории республики, перекрытие каналов поставок наркотиков из-за рубежа, а также пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений.

Полицейские в 10 км от Караганды в степи выявили дикорастущую коноплю. Она произрастала на площади около пяти гектаров. Принятыми мерами совместно с сотрудниками местной полицейской службы, кинологической службы и представителями акимата уничтожено свыше двух тысяч кустов конопли. Работа в этом направлении продолжается. «Полицейские регулярно совместно с представителями акимата, волонтерами уничтожают дикорастущую коноплю. Но при этом необходимо обратить внимание граждан на своевременное проведение на своих и прилегающих территориях мероприятий по выявлению и незамедлительному уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. Уничтожать ее обязаны все собственники и пользователи участка земли, на котором это растение произрастает. Неприятие мер по уничтожению дикорастущей конопли после получения официального предписания органа влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере 10 МРП, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 40 МРП, субъектов среднего предпринимательства – 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП», – сообщил старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП области Нурум Садвакасов.

Фото: polisia.kz