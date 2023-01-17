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    Более 2 тысяч человек лечатся от коронавируса в Казахстане

    17 Января 2023, 08:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 53 человека заболели коронавирусом, 7 - пневмонией с признаками коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    На 17 января лечение от КВИ продолжает получать 2 051 человек (–1 899+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находятся 193 пациента, на амбулаторном лечении - 1 858 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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