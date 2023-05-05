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    Более 2 тысяч абонентов остаются без электричества в Туркестанской области

    5 Мая 2023, 09:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 8 часов без электроснабжения остаются 2163 абонентов в двух районах Туркестанской области:1613 - в Байдибекском районе, Сауранском районе – 550. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    В населенных пунктах силами ТОО «Оңтүстік жарық транзит» ведутся восстановительные работы.

    В Сайрамском, Сауранском, Байдибекском, Отырарском, Ордабасинском, Толебийском, Тюлькубасском, Сузакском районах и городах Туркестан, Кентау, Арысь сохраняются порывы ветра.

    Ведется мониторинг всех гидротехнических сооружений и водоемов на территории области, организовано дежурство.

    В департаменте создан оперативный штаб с представителями служб гражданской защиты.

    В целях предупреждения рисков от последствий ухудшения погодных условий и по решению проведенного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, в городе Кентау все школы и детские сады переведены на дистанционный режим обучения, ограничена работа рынков, торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей.

    Как сообщалось, вчера в результате сильного ветра до 21-22 м/с, в 4-х районах Туркестанской области произошло аварийное отключение электроснабжения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Образование Происшествия Погода школа
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