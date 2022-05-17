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    Более 2 тыс. заявок на льготный автокредит от казахстанцев приняли банки

    17 Мая 2022, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два банка в Казахстане вчера начали прием заявок на автокредитование. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со вчерашнего дня начали прием заявок. Два банка - «Банк ЦентрКредит» и «Евразийский банк» – начали прием заявок на автокредитование. В среднем по двум банкам было принято чуть более 2 тыс. 200 заявок, которые сейчас находятся в обработке. По остальным банкам, как коллеги вчера заявляли, завершаются корпоративные процедуры. В ближайшее время, по завершению этих процедур, они приступят (к приему заявок - прим. ред.)», - сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    По имеющимся данным, «Банк ЦентрКредит» принял около 1 тыс. заявок, а «Евразийский банк» - 1 тыс. 200 заявок.

    Он уточнил, что со следующей недели другие банки должны начать процедуры принятия заявок.

    Ранее сообщалось, с 16 мая казахстанцы смогут получать льготные автокредиты под 4%.

    На текущий момент одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка.

    Заявки казахстанцев на льготное автокредитование будут принимать в автосалонах.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Транспорт Общество
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