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    • Более 2 тыс. транспортных средств незаконно зарегистрировано в РК за 3 года

    8 Августа 2022 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд уголовных дел расследует полиция касательно незаконно зарегистрированных транспортных средств. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время департамент собственной безопасности МВД расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья в 7 регионах страны», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Как отмечают в ведомстве, за последние три года незаконно зарегистрировано более 2 тыс. транспортных средств, нанесенный ущерб государству составил свыше 10 млрд тенге.

    Ранее сообщалось о том, что за неделю в Казахстане совершено 3397 преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого имущества.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Транспорт #МВД РК
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