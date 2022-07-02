Более 2 тыс. школьников одновременно исполнили кюй в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования национального Дня домбры учащиеся школ Павлодарской области сыграли кюй «Балбырауын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Цель мероприятия – привитие детям любовь к народному инструменту, развитие интереса к самобытному искусству казахского народа и формирование творчества и эстетического вкуса у подрастающего поколения», – сообщили в управлении образования региона.

В пришкольных лагерях прошли познавательные встречи с приглашением күйші, әнші, жыршы, айтыскеров и фольклористов. В актовых залах школ были показаны фильмы о деятелях народного искусства. Организованы выставки поделок «Домбыра – халықтың рухани жүрегі». По информации организаторов, во всех мероприятиях приняли участие свыше 21 тысячи детей и подростков области. Фото: pavlodarnews.kz