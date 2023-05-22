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    Более 2 тыс рабочих создаст логистический хаб в Астане

    22 Мая 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Астане завершено строительство фулфилмент-центра российской компании Ozon. Логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес, в первую очередь, сократить сроки обработки интернет-заказов, доставки товаров до потребителей и создать в регионе более 2000 рабочих мест», - сказал Кайрат Торебаев.

    Согласно данным, на сегодняшний день на площадке зарегистрировано около 15 000 казахстанских продавцов, объем которых за 2022 год составил более 10 млрд тенге.

    «Сотрудничество с мировыми площадками служит импульсом для продвижения несырьевого экспорта, увеличения объемов поставок товаров из РК, а также для открытия новых возможностей, представляющих интерес для наших компаний. В этой связи, активная работа в данном направлении будет продолжаться», - подчеркнул Кайрат Торебаев.

    Ранее сообщалось, что Казахстан подписал экспортные контракты на более $300 млн.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Строительство Экономика
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