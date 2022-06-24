Более 2 тыс. полицейских и ветеранов наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В профессиональный праздник в Кокшетау состоялось чествование сотрудников полиции и заслуженных ветеранов органов внутренних дел. Более 2000 стражей правопорядка получили в этот день заслуженные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, двое сотрудников удостоены высокой чести – медалей «Жауынгерлік ерлігі үшін» и «Ерлігі үшін». Начальнику отдела полиции Атбсарского района полковнику Арману Билялову и инспектору службы батальона патрульной полиции Кокшетау старшему лейтенанту Бауыржану Омирзакову, государственные награды вручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Собрание личного состава департамента полиции прошло в стенах доме культуры «Кокшетау». С профессиональным праздником полицейских поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. О приоритетных направлениях деятельности департамента полиции в условиях построения Нового Казахстана рассказал его первый руководитель генерал-майор полиции Думан Таев.

«За 30-летнюю историю Министерство внутренних дел прошло большой путь модернизации, проведены важнейшие этапы реформирования системы органов внутренних дел, менялась структура, существенно возросли требования, предъявляемые к профессиональным и моральным качествам сотрудников. В нашу повседневную деятельность прочно вошли самые передовые технологии, реализуется сервисная модель взаимоотношений полиции и общества», - отметил главный акмолинский полицейский.

В этот день особым теплом и вниманием стражи порядка окружили вдов, детей и родителей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения сотрудников полиции, имеющих высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, и ветеранов. Правами министра внутренних дел РК отмечен 31 страж порядка, еще 1522 действующих сотрудника полиции поощрены правами начальника департамента полиции Акмолинской области. Более 560 ветеранов акмолинской полиции также отмечены наградами.

Также были подведены итоги конкурса – смотра художественной самодеятельности, прошедшего ранее. Третье место в областном конкурсе заняли полицейские отдела полиции Бурабайского района. Ценным призом за почетное второе место награждены сотрудники отдела полиции Сандыктауского района, а победителем смотра единогласно признана команда отдела полиции Астраханского района. В качестве призов победителям вручены многофункциональное устройство, ноутбук и комплект компьютерной техники.

В июне в рамках «Года детей» департаментом полиции был дан старт конкурсу сочинений среди детей сотрудников полиции. Ребятам было предложено подготовить эссе и рассказать о нелегкой службе своих родителей. По итогам конкурса сочинений третье место и смартфон присуждены Артему Швабауэру из Жаркаинского района, второе призовое место и планшет заслуженно получил Айбар Хамзин, представляющий Жаксынский район. Победительницей конкурса стала одна из самых маленьких участниц – 7-летняя Адина Омиржан, подготовившая эссе «Менің полициям». Начальник департамента вручил малышке главный приз – велосипед.