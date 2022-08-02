Более 2 тыс. новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане – 958,
в городе Алматы – 345,
в городе Шымкенте – 18,
в Акмолинской области – 65,
в Актюбинской области – 63,
в Алматинской области – 62,
в Жетысуской области - 75,
в Атырауской области – 13,
в ВКО – 20,
в Абайской области - 25,
в Жамбылской области – 41,
в ЗКО – 32,
в Карагандинской области – 150,
в Улытауской области - 20,
в Костанайской области – 20,
в Кызылординской области – 38,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 41,
в СКО – 14,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев.