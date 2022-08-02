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    • Более 2 тыс. новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

    2 Августа 2022 08:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане – 958,

    в городе Алматы – 345,

    в городе Шымкенте – 18,

    в Акмолинской области – 65,

    в Актюбинской области – 63,

    в Алматинской области – 62,

    в Жетысуской области - 75,

    в Атырауской области – 13,

    в ВКО – 20,

    в Абайской области - 25,

    в Жамбылской области – 41,

    в ЗКО – 32,

    в Карагандинской области – 150,

    в Улытауской области - 20,

    в Костанайской области – 20,

    в Кызылординской области – 38,

    в Мангистауской области – 15,

    в Павлодарской области – 41,

    в СКО – 14,

    в Туркестанской области – 6.

    Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев.
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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