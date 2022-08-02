Более 2 тыс. новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане – 958,

в городе Алматы – 345,

в городе Шымкенте – 18,

в Акмолинской области – 65,

в Актюбинской области – 63,

в Алматинской области – 62,

в Жетысуской области - 75,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 20,

в Абайской области - 25,

в Жамбылской области – 41,

в ЗКО – 32,

в Карагандинской области – 150,

в Улытауской области - 20,

в Костанайской области – 20,

в Кызылординской области – 38,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев.

