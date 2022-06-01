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    Более 2 тыс. единиц похищенного оружия все еще находится у преступников - МВД РК

    1 Июня 2022, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня на руках у преступников остается более 2 тыс. единиц похищенного во время январских событий оружия. Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал, это более 2 тыс. единиц похищенного оружия, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан. Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле Министерства», - подчеркнул Санжар Адилов.

    Вместе с тем, по данным ведомства, в результате разъяснительной работы граждане добровольно сдали 147 единиц оружия (автоматы - 11, пистолеты – 29, гранаты - 1, гладкоствольное оружие - 48, травматическое – 25, нарезное – 6, холодное оружие - 27).

    Также спикер сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Жамбылской области установлены двое местных жителей, которых задержали при реализации двух единиц нарезного оружия «Вепрь», пистолета «Кольт» и 61 патрона разного калибра, похищенных из магазина «Корган» в городе Алматы.

    Подозреваемые водворены в ИВС и с санкции суда взяты под стражу.

    Фото: www.kirovsk.by

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Борьба с преступностью МВД РК
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