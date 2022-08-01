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    • Более 2 тыс. единиц похищенного оружия не найдено - МВД

    1 Августа 2022 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК сообщил, что 2089 единиц похищенного в ходе январских событий оружия не найдено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным МВД, 1282 единицы гражданского оружия похитили из оружейных магазинов: 495 нарезного, 706 гладкоствольного и 81 единицу другого вида оружия, 648 единиц табельного огнестрельного оружия и 159 единиц травматических, газовых и сигнальных пистолетов.

    «Работа по их обнаружению продолжается. В результате целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий полицией дополнительно изъято 1936 единиц оружия. У многих из которых сбиты номера. Поэтому они сейчас идентифицируются на причастность использования в январских событиях», - сказал Мухтар Кожаев.

    Он также призвал граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

    «Призываем не поддаваться на провокации и воздержаться от распространения недостоверной информации, а доверять только официальным источникам и дождаться результатов расследования», - сказал Мухтар Кожаев.

    Ранее сообщалось, что по стране в результате январских событий зарегистрировано более 5 тыс. досудебных расследований. Погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. В те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках и к мародерству. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка ими совершены нападения на здания органов полиции.


    Фото: ortcom.kz


    Автор:

    Серик Сабеков

    #МВД РК #Алматинская трагедия #Январские события
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