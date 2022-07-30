Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Более 2 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

    30 Июля 2022 08:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    в городе Нур-Султане - 754,

    в городе Алматы - 716,

    в Алматинской области - 67,

    в Жетысуской области - 64,

    в Атырауской области - 13,

    в ВКО - 48,

    в Абайской области - 23,

    в ЗКО - 14,

    в Карагандинской области - 160,

    в Улытауской области - 26,

    в Костанайской области - 24,

    в Кызылординской области – 52,

    в Мангистауской области - 11,

    в Павлодарской области - 19,

    в Туркестанской области - 21.

    Всего в стране выздоровело 1 308 626 человека от COVID-19.
    #Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще 1887 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы