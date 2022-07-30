Более 2 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

в городе Нур-Султане - 754,

в городе Алматы - 716,

в Алматинской области - 67,

в Жетысуской области - 64,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 48,

в Абайской области - 23,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 160,

в Улытауской области - 26,

в Костанайской области - 24,

в Кызылординской области – 52,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 19,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровело 1 308 626 человека от COVID-19.



