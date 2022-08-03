3 Августа 2022 12:47

Более 2 тыс. человек понадобится для эксплуатации АЭС – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами по подготовке специалистов соответствующего уровня для эксплуатации АЭС в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«АЭС – это не просто оборудование, которое можно купить и установить дома, где угодно. Ее (станцию) нужно не просто построить, эксплуатация оборудования является одним из важнейших этапов работы. Безопасная эксплуатация – это, во-первых, кадры. Это люди, которые должны работать и понимать. К сожалению, в связи с тем, что в Казахстане нет таких атомных станций, у нас нет достаточно подготовленных кадров. А для эксплуатации одной станции в двубочном режиме, как мы планируем, нам понадобятся порядка 2 тыс. постоянных кадров», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, эти специалисты должны обладать особым набором знаний.

«Это не просто работники, это сотрудники, которые обладают узкими знаниями в ядерной физике и т.д. Поэтому на каком-то этапе мы будем договариваться – нам придется подготавливать свои кадры, и мы уже это делаем. Они должны наработать опыт. Они должны поработать несколько лет на станциях. Этим мы занимаемся и предполагаем, что к моменту завершения строительства станции, у нас уже будет достаточный пул таких специалистов, которые смогут накопить опыт за эти 7-10 лет. Но, наверное, в первые годы эксплуатации нужно делать это совместно с теми, кто имеет большой опыт», - отметил министр.

«То есть, если мы выберем какую-то технологию, наверное, будем договариваться о какой-то первичной эксплуатации данной станции проверенными специалистами», - добавил Б. Акчулаков.

Фото: ortcom.kz