Более 2 трлн тенге составит трансферт из Нацфонда в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат принял закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законом утвержден размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2023 год – 2,2 трлн тенге, на 2024 год – 2 трлн тенге, на 2025 год – 1,9 трлн тенге.

Гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств.

Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность бюджета и Национального фонда.

Принятие законопроекта рекомендовано Сенату Комитетом по финансам и бюджету.