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    14:42, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Более 2 трлн тенге составит трансферт из Нацфонда в 2023 году

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат принял закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законом утвержден размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2023 год – 2,2 трлн тенге, на 2024 год – 2 трлн тенге, на 2025 год – 1,9 трлн тенге.

    Гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств.

    Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность бюджета и Национального фонда.

    Принятие законопроекта рекомендовано Сенату Комитетом по финансам и бюджету.


    Теги:
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