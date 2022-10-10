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    Более 2 млрд тенге выделено на восстановление Костанайской области после пожара

    10 Октября 2022, 14:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что все пострадавшие от пожара в Костанайской области дома будут обеспечены необходимой инфраструктурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Природными пожарами в Костанайской области уничтожены и не подлежит восстановлению 91 жилой дом, по которым проведены технические обследования. С целью ликвидации последствий Правительством выделены средства в сумме 2,27 млрд тенге (постановление Правительства от 9 сентября 2022 года 672), которые направлены на строительство 91 жилого дома (одноэтажные четырехкомнатные жилые дома общей площадью 100 кв метров) и инженерной инфраструктуры для пострадавших в результате пожара», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Премьер заверил, что институтами АО «КазНИИСА» и РГП «Госэкспертиза» разработаны проекты жилых домов и инженерных сетей.

    «Все дома будут обеспечены необходимой инфраструктурой (водо-, газо-, электроснабжением, а также подъездными путями). По информации акимата Костанайской области на сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы жилых домов и инженерных сетей силами 13 подрядных организаций (задействовано 690 человек строителей и 11 специалистов технического надзора, вовлечено 82 единицы техники)», - пообещал глава Кабмина.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Костанайская область Регионы Пожар Алихан Смаилов Костанай
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