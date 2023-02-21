Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Более 2 млрд тенге похищено при строительстве дорог в Караганде

    21 Февраля 2023, 21:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские прокуроры выявили хищение бюджетных денег при строительстве дорог. Надзорный орган выявил недочет более чем на 2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокуратура Карагандинской области провела проверку в сфере строительства дорог. В результате были выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц города Караганды.

    «Должностными лицами отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды без фактического исполнения подписаны акты выполненных работ, что привело к хищению бюджетных средств более 2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе прокуратуры .

    Начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравненным к нему лицам, должностным лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения». На данный момент уголовное дело находится на контроле прокуратуры.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане