Более 2 млрд тенге похищено при строительстве дорог в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские прокуроры выявили хищение бюджетных денег при строительстве дорог. Надзорный орган выявил недочет более чем на 2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратура Карагандинской области провела проверку в сфере строительства дорог. В результате были выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц города Караганды.

«Должностными лицами отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды без фактического исполнения подписаны акты выполненных работ, что привело к хищению бюджетных средств более 2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе прокуратуры .

Начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравненным к нему лицам, должностным лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения». На данный момент уголовное дело находится на контроле прокуратуры.



