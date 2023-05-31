Более 2 млрд тенге направлено на субсидирование автобусного парка Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Автобусный парк областного центра ежегодно пополняется новыми современными автобусами, соответствующими требованиям комфорта и безопасности пассажирских перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, в Тараз прибыла очередная партия из 10 новых автобусов. На Центральной площади горожане могли новые автобусы Golden Dragon, закупленные товариществом «Smart City Servise».

В ходе встречи акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с жителями 4-го территориального округа города Тараза глава региона напомнил, что в 2022 году состоялся запуск двух новых маршрутов общественного транспорта - №9 и №10. На днях новые автобусы вышли на маршрут №9 с частотой следования 10 минут.

«Количество автобусов ежегодно будет увеличиваться, - сказал он. - Принято решение выделить деньги на субсидирование автобусных перевозок. На эти цели в прошлом году выделено более одного миллиарда тенге, в этом году - более двух миллиардов».

По словам акима Тараза Бахытжана Орынбекова, для решения проблемы дефицита автобусов в областном центре до конца 2023 года планируется привезти еще 70 автобусов.

«В прошлом месяце в город было доставлено 23 новых общественных автобуса, а сегодня введено в эксплуатацию еще десять. Будем продолжать сотрудничество с перевозчиками, предоставляющие качественные услуги населению», - сказал градоначальник, отметив необходимость улучшения культуры водителей автобусов, а также повышения их заработной платы.

Новые автобусы Golden Dragon будут курсировать по самым протяженным маршрутам.

Как сообщалось, в минувшем году автобусный парк Тараза пополнился двенадцатью новыми современными автобусами Golden Dragon вместимостью 90 человек. Они оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами, навигационной системой GPS. Эти автобусы обслуживают один из самых протяженных маршрутов №8. При этом старые автобусы продиагностировали, отремонтировали и задействовали на других маршрутах.

В апреле этого года автобусный парк Тараза пополнился 20-ю новыми комфортабельными автобусами Yutong, доставленных компанией-перевозчиком «АулиеатаТрансПас» и курсируют по маршрутам, следующим в окраинный район города - Дальняя Карасу. Эти автобусы обладают значительной вместимостью, оснащены современным оборудованием. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, вентиляция, пандусы для людей с особыми потребностями. Объем выхлопных газов существенно снижен, автобусы экологически модернизированы. Стоимость Yutong,составляет 38 млн тенге.

20 новых автобусов Zhong Tong приобрело ТОО «Таразский автобусный парк №1». 8,5-метровые автобусы вместимостью 55 человек обслуживают маршруты №11, 46, 28, 55. ТОО «ӘулиеатаТрансПасс» приобрело 3 таких вместительных автобуса для маршрута №19. Количество автобусов на этих маршрутах увеличилось до 16, интервал движения сократился до 10 минут. https://www.inform.kz/ru/novymi-avtobusami-popolnilsya-avtopark-taraza_a4060767

С 4 мая 2021 года в Таразе утвержден новый тариф на перевозки пассажиров. Оплата за проезд по электронной проездной карте для всех пассажиров 85 тенге, для учащихся школ – 40 тенге.