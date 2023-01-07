Более 2 млрд поездок совершат жители КНР по случаю китайского Нового года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 2 млрд поездок совершат жители Китая в период сезонной миграции населения по случаю Нового года по лунному календарю (Чуньюнь), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства транспорта Китая.

Согласно предварительным подсчетам, в ходе предстоящего праздника «Чуньцзе» (праздник Весны) жители КНР совершат более 2,09 млрд поездок, что на 99,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и до 70,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В этом году «Чуньюн» начнется 7 января и завершится 15 февраля. За этот период многие жители посетят своих близких родственников в других регионах Китая.

По прогнозам, в связи с корректировкой противоэпидемических мер, в период «Чуньюнь» ожидается туристический ажиотаж и значительное увеличение объема межрегионального пассажиропотока.

Китайский Новый год страна в этом году будет отмечать с 21 по 27 января.





Фото: www.cs.com.cn



