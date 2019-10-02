Более 2 млн тенге украл житель ВКО со счетов клиентов Народного банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП ВКО совместно с департаментом защиты информационных ресурсов АО «Народный банк РК» в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд мошеннических действий в отношении пользователей информационной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Так, безработный 24-летний житель ВКО изобличен в совершении хищения денежных средств из банковских карт клиентов АО «Народного банка РК», сумма ущерба составила более 2 миллионов тенге.

С начала 2018 года в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений «ОLX» были размещены объявления о предоставлении помощи в получении кредита в банках второго уровня, в том числе по ипотечной программе «Бакытты отбасы».

Затем, используя методы социальной инженерии, он узнавал у потенциальных жертв необходимые реквизиты (номера счетов, банковских карт, анкетные данные, ИИН, СМС-коды, для аутентификации доверенного номера).

Денежные средства обналичивал в банкоматах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Семей. По последним имеющимся данным, задержанный причастен к 7 фактам мошенничества. Жертвами мошенничеств стали жители южных регионов Казахстана.

Материал и вещественные доказательства переданы в ДП Мангистауской области для проведения досудебного расследования в соответствии со ст. 190 ч. 2 УК РК.