Более 2 млн случаев ОРВИ зарегистрировано в Казахстане с начала октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на площадке СЦК сообщил о ситуации в стране по заболеваемости гриппом и ОРВИ. С начала октября в стране зарегистрировано более 2 млн случаев ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике отмечается сезонный подъем заболевания гриппом и ОРВИ. С начала эпидемии, которая началась с 1 октября, по данным санитарной службы зарегистрировано более 2 млн 100 тысяч случаев ОРВИ, из них у детей до 14 лет – 1 млн 300 тысяч. Мы провели исследование. Циркулирует вирус группы «В», отмечается практически во всех регионах. Подъем заболеваемости простудными заболеваниями выше прошлого года в среднем на 10%», - сказал вице-министр здравоохранения на брифинге в СЦК.

Вячеслав Дудник также добавил, что в сфере профилактики в страну были завезены более 2 млн 280 тысяч доз вакцин. Привито 2,5 млн человек – 12 % населения.

Вице-министр здравоохранения в завершение выступления обратился к казахстанцам уже с сентября начать прививать учеников, школьников, студентов, пенсионеров в семье.



