Более 2 млн новых рабочих мест до 2025 года будет создано в РК – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вырастет средняя заработная плата 2,8 млн работников, занятых на предприятиях крупного бизнеса. Об этом в ходе обсуждения реализации Комплексного плана «программы повышения доходов населения до 2025 года» в Сенате сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За счет установления обязательств в отношении крупного бизнеса, получающего меры поддержки от государства, вырастет средняя заработная плата 2,8 млн работников. Такое требование мы выдвигаем впервые. Две недели назад мы заслушали предварительные итоги работы в данном направлении с участием крупного бизнеса в Карагандинской области. В результате уже сейчас по Казахстану удалось увеличить размер заработной платы на крупных промышленных предприятиях с 15 до 30%. Среди них «Казминералс» на 15%, «КазАзот» на 20%, ERG на 25%, «Казахмыс» на 30%», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики до 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест.

«Из них в промышленности и предпринимательстве – 950 тыс., в рамках инфраструктурных проектов – 583 тыс., в агропромышленном комплексе – 458 тыс., в туристической отрасли – 59 тыс. В частности, в сфере промышленности (горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая промышленность, производство кирпича и цемента) запланировано всего 713 проектов. В этом году уже запущено 165 проектов и создано более 16 тыс. новых рабочих мест», - сказал заместитель главы Правительства.