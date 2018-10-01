Более 2 млн казахстанцев обеспечат жильем
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие пять лет более 2 млн казахстанцев будут обеспечены жильем. Об этом сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях повышения доступности жилищной ипотеки и улучшения жилищных условий для населения в Казахстане успешно реализуется госпрограмма «Нұрлы жер», срок реализации которой Президент продлил еще на 5 лет. В ближайшие 5 лет по госпрограмме планируем построить более 650 тысяч жилищ или 76,6 миллионов квадратных метров, что обеспечит жильем порядка двух миллионов наших граждан», - рассказал министр в ходе пресс-конференции в Правительстве РК.
По его словам, в рамках программы «7-20-25» в ближайшие пять лет более 100 тысяч семей смогут приобрести жилье.
«Дополнительно на увеличение строительства арендного жилья в течение трех лет будет выделено 30 миллиардов тенге, что позволит улучшить жилищные условия для более 250 тысяч семей», - рассказал он.
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