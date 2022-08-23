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    Более 2 млн иностранцев посетило Кыргызстан в этом году

    23 Августа 2022, 19:03

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сфера туризма в Кыргызстане постепенно восстанавливается, показав в первом полугодие 2022 года двукратный рост потока туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным национального статистического комитета Кыргызстана, за первое полугодие текущего года страну посетило 2,6 млн граждан иностранных государств, из которых 2,5 млн человек (97%) приходится на туристов из стран СНГ. Наибольшее их число отмечалось среди граждан Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.

    Поток гостей из стран дальнего зарубежья также увеличился вдвое и составил более 74 тыс. человек, среди которых преимущественно граждане Турции, Германии, США, Индии, Китая, Монголии и Саудовской Аравии.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан с мая снял все ограничения для прибывающих в республику, связанные с пандемией коронавируса.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Туризм Кыргызстан Мировые новости
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